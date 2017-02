Kampioenskoorts heerst in de Kuip: ná PSV nog tien wedstrijden te gaan

Ja, erkent Feyenoorder-in-hart-en-nieren Peter de Kramer (48) eerlijk, hij zal morgen met knikkende knieën naar de Kuip afreizen. Zoals altijd eigenlijk. Voor opnieuw een wedstrijd die ertoe doet, dit keer tegen de inmiddels al aardig op afstand gezette concurrent uit Eindhoven. ,,Mijn gevoel is: een kampioenschap, ga ik dat ooit nog meemaken? Dat zeg ik ook tegen m'n zoon hoor, en die is nog maar 18. Maar als we deze wedstrijd winnen, gaan we de goede kant op. Dan moet het lukken'', zegt hij. Niet cruciaal Het treffen tegen PSV is belangrijk, maar niet cruciaal, zo luidt de mening over het algemeen. Immers, na zondag wachten nog tien finales, met riskante potjes tegen Heerenveen, AZ, Vitesse en - natuurlijk - Ajax. De rekenmeesters onder de supporters zijn al weken in de weer. Oók voorzitter Wim van Merkensteijn van FSV De Feijenoorder, die denkt dat het allemaal wel eens op 7 mei kan gebeuren, uit tegen Excelsior. ,,Ik heb het gevoel dat we dan kampioen kunnen worden. En ik ben niet de enige. Feyenoorders hebben massaal een halve seizoenskaart bij Excelsior gekocht, alleen om die ene wedstrijd. Het zou zo mooi zijn als de KNVB die wedstrijd in de Kuip zou laten spelen. Met 48.000 supporters naar Excelsior-Feye-noord!''

Feyenoord-fan Robin van der Beek (58) nam het zekere voor het onzekere. Hij kocht vier halve seizoenskaarten bij Excelsior; voor hemzelf, z'n twee dochters en een vriend. Kosten: dik 500 euro.



,,Je moet er iets voor over hebben. En ik hou van m'n kinderen. De een is in '98 geboren, die was bij het vorige kampioenschap in 1999 te jong om het mee te maken. De ander in 2000, die weet niet eens wat een kampioenschap ís. Ik denk dat Feyenoord van PSV wint, dan hebben we weer een concurrent minder. Maar dit is 'm nog niet, de beslissende wedstrijd. Die komt nog.''



Schreeuwen

De 'zenuwachtige zwijgzaamheid' over een mogelijk kampioenschap, het zit misschien wel in de volksaard. ,,Het heeft ook geen zin om het van de daken te schreeuwen'', zegt schrijver én Feyenoordfan Jan Oudenaarden. ,,Zondagavond weten we iets meer, maar dan hebben we nog tien wedstrijden te gaan.'' Ronduit optimistisch is presentator Koos Postema. ,,Als deze wedstrijd binnen is, zijn we een heel eind op streek'', luidt zijn mening. En ja, supporters zullen misschien met knikkende knieën naar de Kuip gaan. ,,Maar als de spelers het veld op komen, staan die benen stevig. En kaarsrecht.''



Overigens, de wens om te zijner tijd de wedstrijd Excelsior-Feyenoord op Zuid te laten spelen, zal in Zeist niet worden ingewilligd. ,,Volstrekt uitgesloten'', zegt een woordvoerder van de KNVB.