Kandidaat Miss Indian Beauty: meer dan mooi plaatje

Op 24 maart zijn in theater Zuidplein in Rotterdam nog talentendagen waar de kandidaat-missen hun talenten moeten tonen. Koellin gaat dansen.



Geen concurrenten

Bij de grote finale op 8 april, in de Broodfabriek in Rijswijk, moet ze de catwalk op en ook vragen van de jury beantwoorden. ,,De meeste meisjes zijn net als ik 18 jaar, een enkeling is 20 plus. Ik heb het ook niet over concurrenten, dat hebben we met elkaar zo afgesproken.''



Karishma Koellin kijkt uit naar de eindstrijd, die haar een plek in de wereldfinale later dit jaar - mogelijk in India - zou kunnen opleveren. ,,Ik voel me op en top Nederlandse hoor, maar dan wel met een Indiase én Nederlandse cultuur. Ik ben van de derde generatie: ik eet net zo goed stroopwafels en doe aan Sinterklaas hoor.''