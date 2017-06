Kannen & Kruiken: genieten van wijn en bier bij de Euromast

,,Het Park is een fantastische locatie voor ons festival. Wij verwachten daar het laagdrempelige karakter van Kannen & Kruiken goed over te kunnen brengen'', zegt organisator Paul Niezen. Bovendien: ,,Bier is hip en past daarom goed bij Rotterdam. We vinden dit een vet coole stad.''



Het evenement is bedoeld voor jong en oud. Behalve aan bier en wijn is er ook aan borrelhapjes gedacht. Voor worsten in dertig smaken waaronder met noten, vruchten of wild kunnen bezoekers terecht bij Meneer Worst, bekend van de Rotterdamse Markthal.