Karim (15) uit Rotterdam vermist

Meat Loaf komt naar Ahoy voor exclusieve Benelux-toer

10:49 De Amerikaanse popzanger Meat Loaf geeft op 1 maart 2017 een concert in het Rotterdamse Ahoy. De toernee van de Amerikaan (68), vooral bekend van Paradise by the Dashboard Light, draagt de naam Braver Than We Are Tour - naar zijn langverwachte nieuwe album.