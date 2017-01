Karttalent Senna (7) racet naar tweede plek in nationale finale

Hoewel ze pas een paar maanden in een kart mag rijden, was Senna één van de vijf jonge finalisten die werden geselecteerd uit tientallen aanmeldingen. Ze kreeg vorige week al een speciale kart- en mediatraining en gisteren toonde ze haar kunsten aan een vakjury.



,,Ik ben best wel zenuwachtig, maar ik heb er vooral veel zin in'', zei ze vooraf tegen deze krant. Initiatiefnemer Christian Snoek was vol lof over Senna en haar razendsnelle leeftijdsgenootjes. ,,Ze zijn allemaal heel talentvol en al heel goed voor hun jonge leeftijd.''