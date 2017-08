Kat overleeft dagen in foodtruck zonder eten en drinken

De Stichting Zwerfkatten Rijnmond kreeg op donderdag 29 juli al de melding dat de kat in Bleiswijk rondzwierf. Vrijwilligers troffen het dier toen echter niet aan. ,,Het was slecht weer, dus hij heeft vermoedelijk een schuilplek gezocht'', vertelt Ineke Jochims van de kattenopvang.



Daarna hoorde Jochims bijna twee weken niets meer over de kat. Logisch achteraf, want het dier had zich verstopt in de foodtruck. ,,Vermoedelijk heeft hij eten geroken en is hij daarom in de wagen gegaan'', zegt Jochims. Bij voedsel kon de kat echter niet in de wagen.