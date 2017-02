Kattenopvang is de 'diervriendelijkste'

nd vangt sinds 2003 zwerfkatten in de regio Rotterdam. In de opvang in Prins-Alexander worden de dieren nagekeken, gechipt en 'geholpen' zodat ze geen nestjes meer krijgen. Daarna worden baasjes opgespoord of wordt een nieuw thuis gezocht. Dieren die te veel verwilderd zijn, worden losgelaten.



Vorig jaar heeft de stichting meer dan 17.000 dieren opgevangen. Een klein team van vaste krachten wordt daarbij geholpen door zo'n tachtig vrijwilligers. Oprichtster Ineke Jochims van de zwerfkattenopvang voelt zich vereerd: ,,Dat wordt een mooie Valentijnsdag.''



Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat de Partij voor de Dieren de Diervriendelijkste Rotterdammer aanwijst. Eerder werden de brandweer (2014), de Dierenvoedselbank (2015), Prorail (ooievaarsnesten op de bovenleiding in Blijdorp, 2016) beloond met de eretitel. De kattenopvang krijgt vandaag van het PvdD-raadslid een oorkonde en taart. En is voor de katten ook iets lekkers? ,,Niet aan gedacht.Wat een idee!''