Kaya (12) bloeit op door steun 'grote zus'

Als Kaya (12) uit Rotterdam vol bravoure aan het klimrek zwaait, lijkt ze hetzelfde als ieder ander meisje van haar leeftijd. Ze vertelt enthousiast over haar konijn Lola en over de judolessen die ze sinds kort volgt. Toch heeft ze meer meegemaakt dan de meeste kinderen. Tien jaar geleden moest haar moeder Sandra (34) de biologische vader van Kaya ontvluchten. Ze kwamen terecht in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Door omstandigheden kon Kaya daarna een tijd niet bij haar moeder wonen. Sandra: ,,Ze is zo jong maar heeft al zoveel moeten doorstaan.''



Inmiddels is Kaya terug bij Sandra. Ze heeft een lieve stiefvader en een halfzusje van 2. Het verleden is echter nog niet vergeten. Kaya's biologische vader is naar haar op zoek. Om deze reden is het beter dat er in dit artikel geen achternamen genoemd worden.



Om Kaya een extra steuntje in de rug te geven, heeft Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam haar gekoppeld aan vrijwilliger Suus (42). Zij is er als een grote zus voor het meisje. Kaya vindt bij haar altijd een luisterend oor. Samen doen ze leuke dingen of gaan ze bij Suus thuis knutselen of gewoon bankhangen. Kaya heeft er een eigen kamertje en blijft soms logeren.



Sandra ziet wat de begeleiding met haar dochter doet. ,,Door haar verleden heeft ze minder snel vertrouwen in mensen. Maar op Suus kan ze bouwen. Door het contact is ze opgebloeid.'' Suus beaamt dit. ,,In het begin zat Kaya als een bang vogeltje op de bank. Ik werk met haar aan haar zelfvertrouwen. Nu durft ze meer zichzelf te zijn.''