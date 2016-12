Kerst? Onze kapitein doet daar niet aan

Kerst aan boordTientallen Indiërs, Filipijnen, Roemenen en Chinezen verzamelen zich in het pas geopende zeemanshuis The Bridge in Oostvoorne. Een uitgelezen kans om foto’s van het thuisfront te zien. Want met kerst zitten de matrozen weer op zee.

Het mobieltje van Jitendra Nagra piept onophoudelijk. Voor het eerst in weken lopen foto’s van thuis binnen. De Indiër is er speciaal voor naar het zeemanshuis gekomen. De laatste keer dat de matroos zijn mail kon lezen, was drie weken geleden, vlak voor het vertrek uit New Orleans. Aan boord van het graanschip Harvest Time heeft de Indiase bemanning alleen tegen betaling internet en de verbinding is te slecht om afbeeldingen binnen te halen. Skypen lukt ook niet. ,,Het zeemansleven’’, glimlacht Jitendra.

Het zeemanshuis in Oostvoorne biedt uitkomst. Het honk bestaat sinds september en is een initiatief van een groep vrijwilligers, die zich het lot van de zeelieden aantrok, en het Havenbedrijf Rotterdam. Na de sloop van hotel De Beer, drie jaar geleden, verbleven de mannen noodgedwongen aan boord, wachtend op het vertrek naar een volgende bestemming. Nu hebben ze weer een plek om naartoe te gaan in het Rotterdamse havengebied.

Dankbaar maken ze gebruik van het gratis internet om daarna nog even lekkers in te slaan bij de supermarkt even verderop, voordat de bus van The Bridge ze weer terugrijdt naar hun schip.

Verrast

,,Always Botlek.’’ Met deze twee woorden omschrijft Filipijn John Paul Ogalesco de lange dagen in het industriegebied. ,,Ze weten niet waar ze zijn en waar ze naartoe moeten’’, vertelt beheerder Edwin van Os van het zeemanshuis. ,,Een taxi naar Rotterdam zullen ze niet snel nemen. Dat er op een kwartiertje rijden een andere wereld op hen wacht – met weilanden en dorpen – verrast ze totaal. Je moet die gezichten zien als we hen met de bus naar Oostvoorne brengen. De kerk, de bomen. Alles wordt gefotografeerd.’’

Quote Met kerst eten wij rijst met kip en groente, zoals elke dag John Paul Ogalesco Koud binnen bestelt John Paul Ogalesco samen met drie collega’s meteen een biertje. Op hun chemicaliëntanker Selandia Swan is alcohol taboe. Het schip is met de feestdagen onderweg naar Zweden, hun kapitein maakt dan geen uitzondering. ,,Aan boord doen wij niks met kerst. Geen boom en geen kerstdis. We eten rijst met kip en groente, zoals elke dag.’’