Kerstbomen leveren aardig zakcentje op

,,Woehoe! Aan de kant! Harder, duw harder!" Milan (12) heeft zichzelf in een winkelwagentje gepropt. Er is nauwelijks plek naast de enorme kerstboom die óók uit de kar steekt. Zijn allerbeste vriend, die toevallig ook Milan heet, duwt grijnzend het rammelende gevaarte voort.



De Schiedamse maten zijn in hun kerstvakantie druk met het inzamelen van kerstbomen. Voor elke spar die ze afleveren op de parkeerplaats naast winkelcentrum Krona krijgen ze 50 cent van de gemeente. Dat is nog eens lucratief buitenspelen! ,,We zijn al vijftien keer heen en weer gelopen", zegt de duwende Milan (11), terwijl een boxje popmuziek uit zijn jaszak laat schellen.



De jochies wisselen per brengsessie van rol: de een duwt, de ander mag zich met een kerstboom op schoot in de kar vouwen. ,,We hebben in drie wijken meer dan 25 bomen verzameld", vertelt de zittende Milan. ,,We hoefden er niet eens voor aan te bellen, ze lagen gewoon bij mensen in de tuin." Zijn vriend vult aan: ,,Ze lagen er zo zielig en kaal bij, we zijn ervan uitgegaan dat we ze mochten pakken." Waar ze het verdiende geld aan gaan uitgeven? ,,Vuurwerk voor volgend jaar", antwoorden ze beiden resoluut.