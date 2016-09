Keukenbrand in woning in Rotterdam-Noord

Bioloog Kees Moeliker strijdt om uitbrengen thriller

16:09 Directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is één van de kandidaten in het nieuwe tv-programma De pennen zijn geslepen. De winnaar van het programma mag een thriller schrijven en uitbrengen. ,,Het schrijven van fictie is altijd al een wens van me geweest. Ik kijk er dan ook zeer naar uit.''