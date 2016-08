Kijken: kunstenaar filmt vlucht boven Rotterdam

Hermans heeft sowieso 'iets' met de stad. ,,Mijn hele familie komt uit Rotterdam. Maar ik ben geboren in Breda. Mijn vader is ook kunstenaar én stedenbouwkundige. Samen met hem heb ik de vlucht gemaakt. Heel bijzonder.



Hoogdekker

We zaten in een hoogdekker, een vliegtuigje waarbij je makkelijker onder de vleugels door kan fotograferen. Helaas mocht ik geen camera aan de buitenkant van het vliegtuig hangen, dan waren de beelden denk ik nog mooier geweest, maar het was dan ook niet echt de bedoeling om een filmpje te maken."



Het plan was namelijk vooral foto's te maken. ,,En dat heb ik ook volop kunnen doen. De beelden vond ik uiteindelijk zo leuk dat ik er dit filmpje van heb gemaakt. Rotterdam Centraal vind ik echt een architectonisch hoogstandje. Wat een verschil met de stationsbuurt in Breda! Maar ook het vliegen over de Kuip en de Kop van Zuid was heel indrukwekkend."



Paul Hermans maakt vaker filmpjes en foto's van de stad. Op de vraag of hij dan niet liever in 010 wil komen wonen reageert hij lachend: ,,Ach, wie weet."