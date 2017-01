Kijkje in het roodwitte verleden

Zij aan zij schuifelen ze het nieuwe Feyenoord Museum binnen: Henk Wijnstekers (dik in de 90) met zoon Ben. Juist, Ben Wijnstekers dus. De beroemde Bennie, mister Feyenoord. Met zijn 352 wedstrijden bij Feyenoord staat hij in de top vijf van spelers die het meeste voor de Rotterdamse club speelden. Hij vierde mooie successen, zoals de dubbel in 1984, met het kampioenschap én de beker.



Lang voor de rechtsback geschiedenis schreef in De Kuip deed zijn vader dat. Hij was erbij toen het stadion in 1937 werd geopend. ,,We sprongen op de banken'', vertelt de Rotterdammer. Zeven jaar later was Wijnstekers een van de jonge mannen die met vele duizenden op 10 en 11 november 1944 werd opgepakt en naar De Kuip werd gebracht. Om tewerkgesteld te worden in Duitsland.



Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het stadion, dat in de jaren daarvoor en daarna zoveel vreugde bracht aan de tienduizenden mensen op de tribunes. Daar waar zijn vader donkere uren beleefde, beleefde Ben Wijnstekers zijn mooiste momenten. Zijn naam prijkt in de oude spelerstunnel, waar bezoekers doorheen mogen lopen met het geluid van tikkende noppen en het geluid van het volle stadion op de achtergrond. In de grote vitrinekast staan 'zijn' kampioenschaal en beker gebroederlijk naast de Cup met de Grote Oren. En ja, er is nog plek voor nieuwe prijzen, is de verzekering.



Rondleider

De vader van Ben Wijnstekers altijd in de buurt tijdens de successen van zijn zoon, en lang daarna. Hij was 40 jaar jeugdleider op Varkenoord en 22 jaar lang rondleider in De Kuip. De mooiste stop tijdens de rondleiding? Het museum, dat tot zijn verdriet anderhalf jaar geleden sloot omdat er een nieuwe boardroom kwam in het Maasgebouw. Dat deed velen pijn, zo vertelt Ton Strooband als bestuurslid van het Feyenoord Museum. ,,We waren bang dat er nergens meer ruimte was voor het museum, maar kunnen nu weer het verhaal van Feyenoord en de Kuip vertellen. En al is de plek kleiner, we geven toch een compleet beeld.''