Kind stelselmatig mishandeld door 'boze stiefmoeder'

Hoewel vanaf 2010 bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling regelmatig signalen binnenkwamen, duurde het tot april 2014 totdat eindelijk adequaat werd ingegrepen. Vooral door de school van het jongetje was veelvuldig geprobeerd om er voor te zorgen dat het gezin hulpverlening zou krijgen.



Dat kwam niet van de grond, deels doordat het AMK na een onderzoek in 2013 het gezin had verwezen naar een instantie op het gebied van kinderpsychiatrie en deels door de vader en de stiefmoeder geen hulpverlening toelieten. Tussen 2008 en 2014 werd het AMK zes keer betrokken bij de veiligheid van de twee broertjes.



Nadat zich een anonieme melder in verbinding had gesteld met het AMK en doorgaf dat de jongste van de twee al twee, drie jaar met blauwe plekken op school kwam, werd actie ondernomen. In april 2014 kwam de politie aan de deur bij het Rotterdamse gezin en werd duidelijk dat sprake was van huiselijk geweld.



Verwondingen

Het slachtoffertje, destijds 7 jaar, liet zijn verwondingen zien en vertelde dat hij die ochtend door zijn stiefmoeder bij de keel was gegrepen en tegen de muur was gedrukt en dat ze hem de dag ervoor op zijn oog en voorhoofd had geslagen. De verbalisanten zagen een bloedende hoofdwond, rode striemen in de nek, een bult op het voorhoofd en een bloeduitstorting onder het oog van de jongen.



De aanklager maakte vandaag in de rechtszaal de vergelijking met het gezin uit het sprookje Assepoester. ,,Daarbij vervulde de vrouw de rol van boze stiefmoeder. Maar het leven van de jongens was geen sprookje, integendeel.'' Uitspraak over dertien dagen.