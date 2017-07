‘Kinderen maken zelf wel uit of ze iets leuk vinden’

Niet alleen de gemiddelde Nederlander heeft een haat-liefde verhouding met de twee broers uit Vlaardingen. Ook onderling zouden er al jaren spanningen zijn tussen Bassie en Adriaan. Volgens Van Toor zijn die verhalen echt de grootste onzin. ,,Dat is vijftien jaar geleden tijdens mijn ziekte in de wereld gekomen. Ik belde de avond dat ik hoorde dat ik zo ziek was met een journalist. Die vroeg: ‘Ik neem aan dat je veel steun krijgt van je broer? Zonder na te denken gaf ik toen antwoord: ‘Nou dat valt wel mee, ik heb er net nog bonje met hem over gehad.’ Een dag later stond er in de krant dat wij knallende ruzie hadden.” Voor het eerst deze middag verdwijnt de vriendelijke glimlach van zijn gezicht. ,,We skypen, bellen, appen, we spreken elkaar vier keer per dag. Tuurlijk hebben we vaak ruzies, maar daar zijn we broers voor. Meer is het niet, echt niet, nooit geweest ook. Ik schrok me ook rot toen ik hoorde dat hij zo ziek was, ik ben meteen naar Nederland gekomen.”



Ruzie of niet, het verschil tussen de broers blijft fascinerend. Over Bassie gaan al jaren vervelende verhalen rond: nare man, geldwolf, kinderhater. Tegelijkertijd blijft hij kermissen in Nederland aflopen en is hij niet uit de roddelbladen weg te slaan. Adriaan woont al 25 jaar in Spanje, staat niet of nauwelijks in de spotlights en is al helemaal niet de hoofdpersoon in negatieve verhalen – buiten een akkefietje over geld met wat acteurs uit de serie. Hoe is dat verschil te verklaren? ,,Bas is een artiest, die wil altijd in de belangstelling staan. Dat hoeft voor mij helemaal niet. En tuurlijk vind ik het ook wel eens minder leuk als ik op de foto moet, maar dan blijf ik lekker een dagje binnen. Bas gaat dan alsnog naar buiten en dan krijg je dit soort verhalen. En het heeft ook te maken met persoonlijkheid. Hij zegt alles en gaat dan pas nadenken. Ik doe het liever andersom.”