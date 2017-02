Kinderen Melvin blijven achter met vragen na dood Capellenaar

Zoon Ricardo doet vanavond zijn verhaal bij opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Hij was een weekendje weg toen hij werd gebeld dat zijn vader in het ziekenhuis lag. De ernst was hem niet direct duidelijk, maar toen hij de volgende avond op bezoek ging, lag zijn vader in coma op de intensive care.



,,Ik dacht toen nog steeds, het komt wel goed. Eigenlijk is dat het enige waar je aan denkt. Het komt wel goed. Morgen ben ik er weer en dan kunnen we praten. Maar dat gebeurde dus niet. Twee dagen later kregen we het bericht dat ze niets meer konden doen voor mijn vader. We moesten besluiten wanneer we de stekker eruit zouden trekken. Dat was het moeilijkste moment van allemaal. (...) Pas toen ik zijn laatste hartslag had gevoeld, besefte ik het. Hij is er niet meer.''