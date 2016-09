Zo zit je ineens op zondagmiddag te janken tijdens Feyenoord-ADO. Een keer niet om het vertoonde spel of een arbitraire dwaling, maar om een fantastische sfeeractie in de Kuip. Honderden knuffels werden de afgelopen week door de supporters van ADO verzameld om gisteren naar beneden te kunnen gooien, waar de door Feyenoord uitgenodigde zieke kinderen uit het Sophia kinderziekenhuis zaten.



Het Sophia Kinderziekenhuis is de prettigste onprettige plek waar ik ooit geweest ben. Een plek waar alles wordt gedaan om de kinderen en ouders zich zo goed mogelijk te laten voelen. Het woord 'goed' klopt eigenlijk geen reet van hier, want als het goed was, waren ze daar niet geweest. Maar u snapt wat ik bedoel.



Dag en nacht werkt iedereen met man, vrouw en macht om de kids beter te laten worden. Of voor zover mogelijk de pijn en het leed waar mogelijk iets te verzachten. Iets waar Feyenoord, met behulp van de meegereisde ADO-supporters, op een fantastische manier aan meewerkten gisteren.



Trots

Ik weet uit eerste hand wat het met een kind en de familie doet. Het is fijn als jouw wereld stilstaat, dat anderen dat ook heel even doen. Als dat dan ook nog op zo'n grootse, mooie manier gaat, creëer je een moment dat nooit meer vergeten wordt door de aanwezigen. Daar mogen Feyenoord, maar zeker ook de ADO-supporters, trots op zijn.



Mooier dan gisteren wordt het niet meer dit seizoen. Maar net zo mooi misschien wel. Ik hoop op meer van dit soort acties komend seizoen. Er zijn er zoveel meer die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kampioen in het veld zou mooi zijn, maar kampioen daarbuiten uiteindelijk nóg meer.