Kiss cam speurt naar stelletjes op Rotterdam CS op Valentijnsdag

In Amerika is het een bekend verschijnsel tijdens de rust van sportwedstrijden. De beelden van de kus worden op een groot scherm vertoond, doorgaans onder luid gejuich van de aanwezigen. Zelfs toenmalig president Obama liet zich in 2012 verleiden voor de kiss cam te zoenen met zijn vrouw Michelle toen zij een basketbalwedstrijd bezochten.



De NS nodigt zoveel mogelijk mensen uit om dinsdag naar Rotterdam Centraal te komen, waar de camera tussen 9 en 10 uur en tussen 12 en 13 uur op zoek gaat naar geliefden, vrienden of 'liefdes die nog niet zijn uitgesproken'. ,,We tellen af en als de camera stil houdt bij twee verliefde mensen, hopen we op een mooie kus of knuffel'', zegt NS-woordvoerder Martijn Verhaegh.



In het kielzog van de camera loopt vlogster Julia, die als Dr. Love de kus beloont met een doos bonbons. Wie door de camera wordt vastgelegd, maakt bovendien kans op een treinticket naar de stad van de liefde, Parijs.



De kiss cam dient ter promotie van de treinreizen van NS International. Volgens de spoorvervoerder is de trein bij uitstek een plek waar romances ontstaan en een treinreis naar een romantische bestemming een 'ideaal Valentijnscadeau'.