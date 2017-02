Kiss cam van NS spot verliefde stelletjes op Rotterdam Centraal

Twee vriendinnen doen hun best de aandacht van de camera te trekken, maar de kiss cam zwaait verder. Even verderop komen Clyde (19) uit Amsterdam en Janneke (19) uit Utrecht net door de toegangspoortjes als ze zichzelf op een groot scherm spotten. De bedoeling is hen meteen duidelijk en ze wisselen een snelle zoen uit. Of ze wel een stel zijn? De twee moeten er hartelijk om lachen. ,,Ja, we zijn al bijna een jaar samen!''



Als ze horen dat in de doos bonbons mogelijk tickets naar Parijs zitten, maken Clyde en Janneke die nieuwsgierig open. Maar helaas, er zit alleen chocola in. De tortelduifjes, die toch al van plan waren Valentijnsdag in Rotterdam te vieren, laten zich niet uit het veld slaan en vervolgen hun weg.