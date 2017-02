Klachten over olielucht in Vlaardingen

Agenten vinden schoenendoos met 120.000 euro bij buurtonderzoek

14:53 Twee agenten hebben gisteravond een schoenendoos met 120.000 euro aangetroffen tijdens een buurtonderzoek in een wooncomplex aan de Binnenrotte. De politie had informatie gekregen dat er in het complex criminele activiteiten zouden plaatsvinden. Twee Albanezen van 39 en 47 jaar zijn aangehouden.