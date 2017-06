Klas van Libanon Lyceum met Glenda Peters in De Reünie

Docenten Zadkine op non-actief vanwege fraude met tentamens

2 juni De directie van het ROC Zadkine in Rotterdam heeft twee docenten en een teamleider geschorst omdat ze zouden hebben gefraudeerd met tentamens. Ook is er gesjoemeld met de aanwezigheidsregistratie van leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS. Leefbaar Rotterdam heeft vragen over de kwestie gesteld.