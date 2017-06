Kleine brand in Erasmus MC

Schattige manoelkitten Loesje vertedert volop in Blijdorp

14:42 Ooit zoiets schattigs gezien? Manoelkitten Loesje kijkt met haar prachtige poezenoogjes de wondere wereld in, en valt van de ene verbazing in de andere. Gelukkig is haar moeder nooit ver weg, om in geval van nood bij te springen. ,,Ze gaan regelmatig met z’n tweetjes op pad’’, meldt woordvoerster Constance Alderlieste van Diergaarde Blijdorp.