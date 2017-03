Kleinere remise voor langere metrostellen aan de Kleiweg

Ruim een eeuw lang was het fabriekscomplex in baksteen en staal van Allan & Co beeldbepalend voor Hillegersberg. ,,Het nieuwe pand wordt misschien minder karakteristiek, het wordt wel veel praktischer'', zegt Paul Lorist, directeur Techniek bij de RET. Met het project is 56 miljoen euro gemoeid, waarvan 14 miljoen wordt bijgepast door de Metropoolregio.



De stadsvervoerder heeft het vooroorlogse pand 58 jaar in gebruik als werkplaats voor trams en metro's en ruim de helft van die periode is nieuwbouw al onderwerp van gesprek. Nu gaat het er eindelijk van komen. De 45 meter lange metrostellen van de RET, 15 meter langer dan de generatie hiervoor, konden niet langer in het gebouw manoeuvreren. De kenmerkende stalen spanten zaten in de weg. ,,Het gebouw was bovendien oud. Het leek alsof je zo de jaren 50 binnenstapte.''



De kleinere nieuwbouw waarin elk jaar tientallen tram- en metrostellen een grondige facelift ondergaan, krijgt een veel efficiëntere indeling. Bovendien krijgt Randstadrail een nieuwe aftakking richting de remise vanaf halte Melanchtonweg, waardoor de metrostellen voortaan per spoor naar de remise kunnen rijden en niet langer op een dieplader hoeven te worden aangevoerd.