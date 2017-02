Markthal-eigenaar Klépierre heeft een langlopende procedure met ontwikkelaar Provast gewonnen. De rechter stelt de Franse vastgoedreus op veel punten in het gelijk en veroordeelt Provast tot het betalen van enkele tonnen aan Klépierre. Over andere claims van Klépierre wordt pas later een beslissing genomen. Eén ervan betreft een half miljoen euro aan exploitatiekosten, die Klépierre terugvordert van Provast.

Al vóór de opening van de beroemde koopkathedraal op 1 oktober 2014 was het hommeles tussen beide partijen. Klépierre weigerde de oplevering van de Markthal, omdat er sprake zou zijn van ‘veel en ernstige bouwkundige en installatietechnische gebreken’. Zo was er volgens Klépierre geen werkende brandmeldinstallatie, zodat er moest worden gewerkt met brandwachten.



Uiteindelijk werd de Markthal pas in de zomer van 2015 opgeleverd; Klépierre betaalde 45 miljoen euro voor de marktvloer, maar er was een hele waslijst met geschilpunten die nog moesten worden opgelost. Verwoede pogingen om tot een compromis te komen mislukten, waarna Klépierre en Provast in november tegenover elkaar in de rechtbank stonden.



Daar verweet Provast de Fransen dat die de Markthal lieten versloffen. Te hoge servicekosten nekten de ondernemers en de leegstand nam toe, stelde de ontwikkelaar, die met de Markthal al veel prijzen in de wacht sleepte. ,,Het is frustrerend dat je dingen ziet gebeuren die voorkomen dat de Markthal verder tot bloei komt’’, zei Provast-directeur Hans de Jong. ,,Als Klépierre zo doorgaat, glijdt het concept verder weg, en heb je over vijf jaar een tennishal.’’

Servicekosten

De rechter meent echter dat ‘niet is gebleken dat de servicekosten bovenmatig zijn’. Bovendien is Klépierre contractueel niet verplicht om Provast te betrekken bij het vaststellen van de hoogte van die kosten. Het is volgens de rechtbank niet bewezen dat Klépierre de zaak heeft tegengewerkt. Wél wordt de eigenaar opgedragen het afgesproken overleg met Provast op gang te houden.

Ook wat betreft het vaststellen van de hoogte van de huren bijt Provast in het stof: daarvoor is volgens de rechter geen juridische grondslag. Het verzoek van Provast om de overeenkomst met Klépierre te ontbinden en zo ‘los te komen’ van de Markthal, wordt eveneens afgewezen.

'Slecht nieuws voor ondernemers'

Volgens Markthal-kenner en vastgoedjournalist Ruud de Wit is de uitspraak van de rechter slecht nieuws voor de ondernemers. ,,Voor hen zit er niets positiefs in. Er rest Provast nu niets anders dan hoger beroep aan te tekenen’’, luidt zijn reactie.

Inmiddels heeft ook de politiek in Rotterdam zich met de sores in de Markthal bemoeid. Leefbaar Rotterdam pleit voor een ‘breed onderzoek’ naar de problematiek in de koopkathedraal, terwijl GroenLinks wil dat het bestemmingsplan in de hal wordt gewijzigd, zodat versverkopers ook aan horeca kunnen doen. Bewoners van woningen klaagden recent bij de DCMR Milieudienst Rotterdam over stankklachten door bakken en frituren.