Kleurrijke slager Ibericus meteen al thuis in Markthal

Eén dag is deze kersverse onderneming open, en het loopt meteen storm. Wie aan de kant van de Binnenrotte het complex binnenkomt, kan ‘m ook niet missen, met die haag aan worsten en hammetjes aan het plafond, en vijf montere Spaanse slagers die de zaak bestieren. ,,We hebben al een winkel in Amsterdam, maar in de Markthal zitten we in onze eigen stad. Fantastisch’’, klinkt het.