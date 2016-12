Kneusschaats

Nou, laat ik eerlijk zijn, die montere Gómez kwam nog voorúit, waar ik op tweede kerstdag stevig geparkeerd sta op de funpiste van Schaatsbaan Rotterdam. In een vlaag van sportieve verstandsverbijstering heb ik de blitse, knal-oranje ijshockeyschaatsen aangeschoten, en me op de spekgladde ijsvloer begeven. Wankelend probeer ik van m'n plek te komen.



Maar ziet: oefening baart kunst. Na 'n stief kwartiertje aan de houten balustrade te hebben gehangen, kom ik lós, dames en heren. In een houding die doet denken aan een bejaarde achter z'n rollator, glibber ik m'n eerste rondjes. Onderweg zie ik verse bloedspatten op het ijs (help!), gaan her en der kinderen afgrijselijk onderuit, knallen twee pubers met de koppen tegen elkaar - geen tijd, vóórt moet ik.



Pas op, kijk uit! Om m'n evenwicht te bewaren val ik joviaal om de nek van nietsvermoedende moeders, die al moeite zat hebben om hun eigen kroost overeind te houden. Grijp me vast aan de capuchon van een andere klunende kluns, die daardoor bijkans wordt gewurgd en gracieus op z'n plaat gaat. Maar ik blijf stáán!



Uiteindelijk beland ik op de 400 meterbaan, de beroemde schaatsslurf. En klapwiek als een licht aangeschoten ooievaar over de sneeuwwitte vlakte. De Spanjaard Gómez leerde zichzelf ooit pootje-over in de bochten, ook mijn volgende doel. Voor 1 maart wil ik die 'overstap' onder de knie hebben. Komt dat zien, liefhebbers van het aloude kneusschaatsen! Er zijn nog kaarten...