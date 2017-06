Koedoe Nico (7) in Blijdorp heeft voorlopig nog huisarrest

Als een amokmaker in voorarrest, zo wordt hij door het passerende publiek in de Rotterdamse dierentuin behandeld. ,,Deze had volgens mij flinke ruzie met een giraffe’’, vertelt een moeder aan haar dochter, die de verdachte antilope met enige vrees gadeslaat. ,,Dit beest is gemeen’’, concludeert een ander meisje, terwijl ze door het raam naar Nico kijkt. Die doet alsof zijn neus bloedt, en maakt nog maar een ommetje door de stal. Maar goed, het had erger kunnen aflopen, als je het filmpje bekijkt dat een bezoeker dinsdag schoot. De normaal zo vreedzame koedoe gaat compleet door het lint en veegt Banio – nog wel de stoerste gast onder de langnekken in de Savanne – ondersteboven. Wonder boven wonder bleef de schade beperkt. ,,Onze koedoebok heeft doppen op zijn hoorns, waardoor hij geen hele erge wonden kan veroorzaken’’, zegt woordvoerster Constance Alderlieste.

Wondjes

Nico heeft vooralsnog huisarrest, en Blijdorp beraadt zich nu op het verder afhandelen van deze kwestie. De kans op recidive is klein, zo luidt de conclusie nu al. ,,Er is pas een jong geboren, en de moeder is nu weer bronstig. Daarom is Nico extra opgewonden en dat is waarschijnlijk de reden waarom hij de giraffe heeft aangevallen’’, zegt ze. Of beide diersoorten over een poosje weer samen te zien in de Savanne, is nog ongewis. ,,We gaan nu uitzoeken of dat kan.’’