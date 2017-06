Kolenstokers trekken stekker uit CO2-opslag Rotterdam

Energiebedrijven Engie en Uniper gaan definitief geen CO2 opslaan onder de zeebodem bij de Rotterdamse Maasvlakte. Dat hebben ze minister Kamp (Economische Zaken) laten weten. Die is teleurgesteld en wil geld zien.

,,Van de 150 miljoen euro subsidie die we voor het project gereserveerd hebben, hebben we al 15 miljoen euro uitgekeerd. Het deel dat naar Engie en Uniper is gegaan, zal terugbetaald moeten worden.”

Ook persoonlijk voelt de binnenkort afzwaaiende minister zich enigszins in zijn hemd gezet. ,,Ik heb vier jaar veel tijd en energie in dit project gestoken, ben in Frankrijk, Duitsland en Noorwegen gaan praten om meer steun te verzamelen.”

Engie (voorheen GDF Suez) en Uniper (voorheen E.on) twijfelden al langer over hun deelname aan het megaproject, omdat de CO2-opslag een stuk meer zou kosten dan vooraf ingeschat. Ze haken nu definitief af ‘omdat ze de investering niet meer kunnen rechtvaardigen’, schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer.

Druiven zuur

Voor de gemeente Rotterdam zijn de druiven zuur. De investering in de CO2-opslag was namelijk wisselgeld voor de bouw van een kolencentrale op de Maasvlakte. Die centrale draait inmiddels, maar de koolstofdioxide die daarbij vrijkomt gaat dus gewoon de lucht in, en niet de bodem, zoals afgesproken. Minister Kamp vreest dat Rotterdam de bedrijven weinig kan maken. ,,Beide projecten waren moreel aan elkaar gekoppeld, niet juridisch.”

De gemeente Rotterdam toont zich in een reactie hoogst ontstemd. ,,De bedrijven komen de door hen gewekte verwachting niet na. Het college heeft haar ongenoegen hierover aan de bedrijven medegedeeld.”