Komst Hoekse Lijn vertraagd

Said Kasmi nieuwe lijsttrekker D66

22 juni Na een internetverkiezing onder alle leden heeft D66 in Rotterdam vanavond Said Kasmi aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Hij versloeg in die stemmenstrijd in drie stemrondes drie andere kandidaten, onder wie in de laatste stemronde de huidige fractievoorzitter Samuel Schampers.