Koning haalt Erasmus aan in jaarlijkse kersttoespraak

Koning Willem-Alexander heeft vandaag in zijn jaarlijkse kersttoespraak de in Rotterdam geboren humanist en kerkgeleerde Erasmus aangehaald.

De koning was eind september in de Rotterdamse bibliotheek om een permanente expositie over hem te openen. Volgens betrokkenen toonde hij zich toen zeer geïnteresseerd in het werk van Erasmus, die 500 jaar geleden gold als één van de belangrijkste denkers van zijn tijd. ,,Heel lezend Europa kende zijn werk’’, zei de koning vandaag in zijn toespraak.

,,Erasmus was een diepgelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen. Een man die heilige huisjes omver durfde te werpen’’, ging de koning verder. ,,Niets menselijks was hem vreemd en hij kon zich enorm opwinden over de misstanden van zijn tijd. Maar altijd bleef hij zijn kracht zoeken in redelijke argumenten en de vreedzame uitwisseling van ideeën. We hebben elkaar immers nodig. 'De natuur heeft onze gaven zo verdeeld, dat de ene mens het niet kan stellen zonder de hulp van de ander', schreef hij.’’

Vrede