‘Koningin der waterlelies’ toont pracht in Diergaarde Blijdorp

Akkoord over cao ha­ven­con­tro­leurs SGS

18:17 Vakbond FNV heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met SGS Nederland over een nieuwe cao voor havencontroleurs. Daarmee is volgens de bond ,,tweedeling'' in de branche voorkomen. Met twee andere grote havenbedrijven waren ruim een maand geleden al afspraken over loonsverhoging en arbeidsvoorwaarden gemaakt.