Koninginnebrug dicht door storing slagbomen

Korte tijd brand op kamer bij Laurens Antonius Binnenweg

7:28 Twee bewoners en een medewerker hebben vanmorgen rook binnengekregen, toen op een kamer Laurens Antonius Binnenweg in het Rotterdamse centrum korte tijd brand woedde. Een apparaat had kort voor zeven uur ’s morgens vlam gevat op de kamer in het zorgcentrum.