Kooplui Markthal gaan voor Karakus

Karakus zei gisteren in deze krant dat hij eigenaar Klépierre en de kraamhouders om de tafel wil krijgen, om zo het conflict over onder meer de huurprijzen en hoge servicekosten op te lossen. ,,We moeten daarbij wegblijven van de schuldvraag'', sprak hij.



Woordvoerder Mark Kolster van het recent opgerichte Collectief Ondernemersbelangen Markthal (COM) is vóór. ,,Natuurlijk, dit moeten we direct omarmen'', zei hij. ,,Hier moet je geen dag te lang mee wachten.''



Ook voorzitter Harald Weitering van de Markthal Ondernemersvereniging (MHOV) is enthousiast: ,,Ik denk dat Karakus een belangrijke rol kan spelen. Een heel goed plan om hem te laten bemiddelen.''



Expert meeting

Directeur Hans de Jong van ontwikkelaar Provast ziet eveneens heil in zo'n mediation. ,,Prima als er eens goed gepraat wordt. En Karakus is bij uitstek geschikt om de partijen tot elkaar te brengen.''



Leefbaar Rotterdam wil binnenkort een 'expert meeting' over de Markthal in het stadhuis. Een voorstel daartoe wordt vandaag in de raad besproken. Eigenaar Klépierre kon nog geen reactie geven.