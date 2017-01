Koorts bij kind: waar let je op?

Ouders kloppen het meeste aan bij hun huisarts of de spoedeisende hulp omdat hun kind koorts heeft. De angst is groot dat er meer aan de hand is dan een simpel griepje. Vaak probeert de arts hen gerust te stellen. 'Kom maar terug als het achteruit gaat', is de boodschap. ,,Ouders blijven dan onzeker over wat er aan de hand is. En weten eigenlijk helemaal niet wát ze in de gaten moeten houden'', vertelt Rianne Oostenbrink, kinderarts van het Sophia Kinderziekenhuis.



Ouders krijgen op de spoedeisende hulp nu al een boekje mee, met de opdracht op de hartslag, ademhaling, kleur van het kind en algehele indruk te letten. ,,Maar het blijkt lastig in te schatten. Een ouder maakt zich grote zorgen als haar kind hard huilt. Maar een kind dat heel rustig is, kan apathisch zijn. En dit is één van de kenmerken dat er wat aan de hand is.''



Zelden is het één kenmerk dat een ernstige infectie bevestigt of uitsluit, zegt Oostenbrink. ,,Al heeft een kind hoge koorts, als het normaal eet, drinkt, speelt en plast, is er minder reden voor grote zorgen. Maar het lastige is, er zijn ook ouders die te laat hulp zoeken. Dat willen we natuurlijk voorkomen.''



Het kinderziekenhuis werkt met financiële hulp van de stichting Coolsingel aan een nieuwe website, om ouders bij koorts van hun kind te informeren. ,,Daarop willen we ook filmpjes zetten, van een ziek versus een gezond kind. Zodat ouders met eigen ogen kunnen zien wanneer ze naar de arts moeten.''