Kop van Jut blijft weg bij Waterfront-debat

De stofwolken waren al opgetrokken, gisteravond op het Rotterdamse stadhuis. En het slotdebat over het grootste schandaal van de laatste jaren moest nog beginnen. Over de Waterfront-fraude dus, waarbij ruim 8 miljoen euro gemeenschapsgeld is achterovergedrukt door slinkse uitbaters van een poppodium.



De hoofdrolspeler, Leefbaar-wethouder Ronald Schneider, schitterde door afwezigheid. Leeg dus, die wethoudersstoel. Een vreemd gezicht. Verschillende partijen hadden reikhalzend uitgekeken naar de confrontatie. Want zoveel was duidelijk, deze keer zou de kop van de geplaagde wethouder daadwerkelijk rollen.



De kritiek van de enquêtecommissie naar de fraudezaak was niet mals; zo heeft Schneider 'geen specifiek inzicht in de bedrijfsvoering van de vastgoedorganisatie'. Oei. Dat, samen met enkele andere affaires, maakte van de wethouder aangeschoten wild. Maar ja. Schneider zei de avond ervoor tabee, met een korte verklaring waarin hij stelde eigenlijk niet zoveel fout te hebben gedaan.