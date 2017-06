Korte tijd brand op kamer bij Laurens Antonius Binnenweg

Hand in hand op Schouwburgplein bij actie tegen homogeweld

5 juni Rotterdamse homojongeren houden morgen een actie op het Schouwburgplein in het Rotterdamse centrum om duidelijk te maken dat ‘je gewoon hand in hand moeten kunnen lopen in onze stad’. ,,Aan wie je je liefde ook geeft.’’ Zo reageren zij op het geweld tegen een lesbisch stel dat vorige week na een bezoek aan de bioscoop werd belaagd toen zij hand in hand liepen.