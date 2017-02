Kosten Waterfront rijzen de pan uit

De kosten van het externe onderzoek naar het miljoenenverlies bij Waterfront zijn de pan uitgerezen, zo blijkt. Het gemeentebestuur meldde onlangs dat de totale kosten de miljoen euro hebben overschreden. Het Dordtse onderzoeksbureau SBV Forensics, dat een 600 pagina's tellend rapport heeft afgeleverd, heeft inmiddels 687.510 euro gedeclareerd. Daarnaast heeft advocatenkantoor Pels Rijcken een factuur van 337.506 euro ingediend voor aanvullend juridisch advies. Deze bedragen zijn exclusief btw.



Dat is aanzienlijk meer dan aanvankelijk gedacht. In een vertrouwelijke brief aan de gemeente over de prijs van het onderzoek, in handen van deze krant, schrijft SBV Forensics medio 2016 nog dat het 'vooralsnog uitgaat van een maximum van 150.000 euro.'



De Waterfront-fraude geldt als het grootste hoofdpijndossier van het moment. De gemeente stelt voor miljoenen te zijn opgelicht door de uitbaters van het pand, die aan de lopende band valse facturen indienden. De afspraak was dat ze voor 3 ton mochten verbouwen, maar ze wisten voor 8 miljoen te declareren.



De gisteren gekozen raadsenquêtecommissie begint vandaag.