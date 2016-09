Kraamdrama

Een vrouw voor hen ontpopte zich tot onbezoldigd reisleider. In zangerig, plat-Rotterdams bevestigde ze het trio stadsgasten dat ze op de juiste route zaten, en deed hen ongevraagd een trits toeristische tips aan de hand. Kijk vooral naar die prachtige schildering op het plafond, met al die beesies en bloemetjes, en drink een lekker koppie koffie. ,,Maar ik zou er niks kopen'', luidde de waarschuwing, ,,want het is er ster-re-vens duur. Allemaal sjiek de friemel.'' Eén uitzondering: de stroopwafels. ,,Die zijn zó lekker. En goedkoop!''



De Markthal. Die oogverblindende koopkathedraal aan de Maas waar het - om in de terminologie van die mevrouw te blijven - tot dusver ster-re-vens druk is geweest met bezoekers, die al met vele miljoenen dit vaak gelauwerde shopwalhalla hebben bezocht. En, zeker in het begin, de maat waren voor het succes van dit nieuwe architectonische wonder.



En die voorspoed is er nog steeds, althans voor de horecazaken op de marktvloer. Want de bus- en scheepsladingen luyden die het leeuwendeel van het bezoek vormen, lusten na verloop van tijd wel wat te bikken, en schuiven aan om een lekker visje of een sappig stukje vlees te verorberen. Kassa!



Gebakken peren

De eigenaren van de verskramen zitten ondertussen met de gebakken peren. Want de aanloop van buiten de stad gaat zelden naar huis met een tas vol groente, fruit of een biefstuk en de Rotterdammer - de beoogde versconsument - laat het afweten. Acht versunits staan inmiddels leeg en de vrees is dat het hier niet bij blijft. Tekenend zijn de woorden van bloemenboer KAS, die recent zijn fleurige toko sloot: ,,Als ik voor elke foto die van mijn kraam is gemaakt geld had gekregen, dan was ik nu binnen geweest.''



Daarom, deze oproep aan mijn fellow-Rotterdammerts: de Markthal, komt dat zien, maar komt er ook eens wat kopen. Of, met wat meer gevoel voor dramatiek: Red de Markthal!