Krimpen is klaar voor werkbezoek koningspaar

Maar niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis is het een drukte van jewelste. Hoewel er geen hossende oranje menigte op de gemeente afkomt, is iedereen er op zijn of haar manier mee bezig. Drie Krimpense basisscholen hebben de kinderen vrijaf gegeven, zodat ze met papa en mama naar de koning en koningin kunnen zwaaien. Op basisschool Calvijn is men zelfs in de weer geweest met het knutselen van hoedjes voor de leerlingen, zodat ze tussen de menigte wat meer opvallen.



In het bijna 130-jarig bestaan van de bekende Krimpense bakkerij Casteleijn, is het bezoek van Willem-Alexander en Máxima een unicum. De bakkerij, die nog steeds binnen de familie Casteleijn is, is hofleverancier. ,,Wat overigens niet betekent dat we iets aan het hof leveren’’, verheldert Gerrit Casteleijn. ,,Maar mooi is het wel, we stralen wat uit.’’