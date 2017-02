Krimpen loopt uit voor koninklijk bezoek: 'Majesteit, fototijd!'

Het paar werd welkom geheten door de burgemeester van Krimpen aan den IJssel Martijn Vroom en commissaris van de Koning Jaap Smit. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is onderdeel van een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. Dat begon om 10.00 uur met een bezoek aan Krimpen aan den IJssel. Daarna staan de kernen Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht op de rol. Het thema van het bezoek is 'de kracht van de Krimpenerwaard'. Het gaat onder meer over de herindeling van de gemeente en de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Het koningspaar sprak in het gemeentehuis ook met stedenbouwkundige Riek Bakker, trekker van een burgerinitiatief over mogelijke ontwikkelrichtingen voor de Krimpenerwaard.



Het is de achtste keer dat de Krimpenerwaard met een koninklijk bezoek wordt vereerd. De laatste keer was in 2012 toen koningin Beatrix Gouderak bezocht. Daar ging ze langs bij de nieuw gebouwde Zellingwijk en sprak met een aantal mensen met wie ze in 1985 ook overleg had.



Andere bezoeken waren in 2010 (Willem-Alexander bij de dijkversterking in Lekkerkerk), 2001 (Willem-Alexander en Máxima in zilverstad Schoonhoven), 1980 (Beatrix bij de gifwijk in Lekkerkerk) en 1958 (Juliana, twaalf gemeenten in de Krimpenerwaard) . De allereerste keer was in 1952, toen deed Juliana Haastrecht aan.