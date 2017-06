Krimpenaar verdacht van mensenhandel 17-jarig meisje

Monique* heeft een gecompliceerde vorm van autisme en wordt vanwege haar gedragsproblemen van de ene naar de andere instelling overgeplaatst. Als ze in psychiatrisch centrum De Fjord in Capelle aan den IJssel verblijft, valt ze in handen van Fred de G. (58).

Al vroeg in haar jeugd merken haar ouders dat Monique anders is dan haar tweelingzus. Ze vertrouwt iedereen, wil graag iedereen een plezier doen en doet wat haar wordt gevraagd, ook als dat niet gepast is. 'Reeds vroeg zeiden we tegen elkaar dat zij een perfect slachtoffer zou zijn voor mannen met slechte gedachten', schrijft Moniques moeder in haar slachtofferverklaring die wordt voorgelezen tijdens de rechtszaak deze week tegen De G.. 'Op dat moment wisten we niet dat onze ergste nachtmerrie waarheid zou worden.'

Voor die nachtmerrie is De G. - gescheiden, werkloos, twee volwassen kinderen - verantwoordelijk, verwijt justitie hem. De officier van justitie acht hem schuldig aan mensenhandel en het onttrekken van de tiener aan het bevoegd gezag van de zorginstelling. Er wordt achttien maanden gevangenis, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist.

De G. verhuurt een kamer van zijn woning in Krimpen aan de IJssel aan jonge prostituees en plaatst daartoe advertenties op de website sexjobs.nl. Monique, die in de zomer van 2015 in de gesloten instelling zit en weg wil, ziet haar kans als ze de advertentie onder ogen krijgt. 'Vanaf dat moment veranderde haar leven en dat van ons voorgoed in een nachtmerrie', beschrijft Moniques moeder. Het meisje met ernstige psychiatrische stoornissen en suïcidale neigingen verdwijnt. Met de telefoon van een medepatiënt, blijkt later, heeft ze contact gehad met De G. die in de politiesystemen voorkomt met meerdere registraties op het gebied van prostitutie en mensenhandel. Monique wordt bij De G. thuis gevonden, net voordat hij haar naar een klant in Gouda wil brengen om tegen betaling seks te hebben.

De aanklager stelt aan de hand van het dossier vast dat De G. misbruik heeft gemaakt van 'dit beschadigde en kwetsbare meisje'. ,,Hij wist dat ze in een instelling zat, want hij heeft haar daar zelf opgehaald. Volgens haar is er sprake geweest van seks tussen haar en verdachte. Mogelijk wilde hij haar testen voor het escortwerk.''

De G. stelt dat het meisje alles op eigen initiatief deed. ,,En ik help graag mensen'', houdt hij de rechtbank voor. In zijn computer worden gesprekken met vijf potentiële klanten voor een seksavontuur gevonden. Dat Monique wordt opgespoord, voordat ze als hoertje haar eerste klant kan afwerken, doet volgens de aanklager niets af aan de ten laste gelegde mensenhandel.

De G.'s advocaat bepleit vrijspraak. De man zelf houdt vol Monique alleen te hebben geholpen haar als prostituee aan het werk te brengen. ,,Achteraf gezien heb ik een heel grote stommiteit begaan.'' Uitspraak volgt op 29 juni.