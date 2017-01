Krimpense familie bruut gewekt door orgelspel buren

Sinds 2001 woont het gezin Charaux aan de Da Capo in de Krimpense wijk Langeland. Het wonen is er fijn en gemoedelijk. Maar zo nu en dan wordt het gezin van vijf personen bruut gewekt door hard orgelspel. ,,Vaak gaat het goed'', vertelt Jacquelien Charaux. ,,Maar soms loopt het de spuigaten uit.''



Zoals afgelopen zondag. Om 08.50 uur schrok iedereen in huize Charaux wakker. Dochter Claudia zette een fragment van het huiskamerconcert op Facebook, waar een laag en monotoon stuk orgelspel te horen is, afkomstig van het huis naast dat van Charaux. ,,Echt waar. Het is net alsof je in het kasteel van Dracula bent.''



Gewaarschuwd

Toch is de ongevraagde wekdienst geen enorme verrassing voor Charaux. ,,We werden in 2001 al door de vorige bewoners gewaarschuwd. Maar dan ga je ervan uit dat er afspraken gemaakt kunnen worden. Daar houdt hij zich alleen niet altijd aan.'' Regelmatig wordt er over en weer met de politiegesproken, maar zonder resultaat.



Met woningbouwvereniging QuaWonen zijn inmiddels wel afspraken gemaakt. De buurman mag twee keer tien minuten orgel spelen (voor en na de kerkdienst), zonder dat hij een koptelefoon op hoeft te doen. Maar 08.50 uur is wat Charaux betreft te gortig.



Theo Borsje, de orgelspeler in kwestie, wil niet reageren op de vermeende overlast. ,,Ik heb geen commentaar op leugens. Daar wil ik het bij laten'', is zijn korte reactie.