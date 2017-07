Kritiek en vreugde over Hoekse begraafplaats

‘Rotterdam in zee met grote gan­zen­ver­gas­ser’

10:14 De Partij voor de Dieren in de Rotterdamse gemeenteraad is verbaasd dat het stadsbestuur in zee is gegaan met Duke Faunabeheer om de overlast van ganzen in de wijk Prinsenland tegen te gaan. Tot nu toe deed Rotterdam zaken met het bedrijf Hofganzen.