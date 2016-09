Kritiek op salarissen bij semi-overheid

Dat blijkt uit het overzicht Beheersverslag Deelnemingen die gisteren naar de raad is gestuurd. Raadsleden keuren de hoge salarissen af en willen dat de gemeente actie onderneemt. Geen van deze bedrijven overtreedt overigens de Wet Nomering Topinkomens omdat zij daar officieel niet onder vallen.



De vier directeuren van Eneco kregen vorig jaar nog tussen de 423.000 en 571.000 euro betaald. De gemeente heeft bijna een derde (31,69%) van de aandelen van de Rotterdamse energieleverancier in handen. De splitsing van het bedrijf, waarover binnenkort wordt gesproken in de raad, is aanleiding voor de raadsleden om de salariëring aan de kaak te stellen. ,,Het is niet de bedoeling dat deze gigantische salarissen blijven'', zegt SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn.



Het Havenbedrijf betaalde haar driekoppige directie eveneens tonnen salaris. De bedragen varieerden van 391.000 euro tot 312.000 euro. Het Havenbedrijf is voor ruim 70 procent in handen van de gemeente. Jaren geleden ontstond al ophef over de hoge bedragen. Die werden toen naar beneden bijgesteld, maar volgens De Kleijn nog niet genoeg.



De RET, waarvan alle aandelen van de gemeente Rotterdam zijn, betaalde 275.000 euro aan de directeur, die vertrekt begin volgend jaar. De SP wil binnenkort een motie indienen dat de nieuwe baas van de RET niet meer zal verdienen dan een minister. ,,Wij zijn 100 procent eigenaar. Daar moeten we gebruik van maken'', zegt De Kleijn.