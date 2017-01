Kuieren langs curry's in het lichtjespaleis

Vlakheid

Vervolgens is het op naar het buffet, waar we beginnen met een kopje gele soep. Volgens de ober is het dahl - linzensoep. Naast wat linzen proeven we vooral kool, aardappel en frisse citrustonen. We missen die diepe smaak van specerijen die een goede linzensoep kan hebben. Diezelfde vlakheid proeven we even later bij de linzencurry. Zou de curry als basis dienen voor de soep van de volgende dag? Dat mag hoor. Weggooien is immers zonde, maar een rijkere basis zou beter zijn.



Wat scheppen we nog meer op onze bordjes? De fish jal-ferizi, een milde viscurry met rechttoe rechtaan witvis, lijkt qua smaak veel op de groentecurry met bloemkool, meldt mijn vleesmijdende tafelgenoot teleurgesteld. Eigenlijk is alleen de spinazie iets waarvoor ze nog een keer naar het buffet gaat. Dat doen we niet voor de andere opgeleukte roerbakgroenten uit de kant-en-klaarzak.



Vleeseters kunnen zich te buiten gaan aan prima stukken tandoorikip, een erg zoete tikka massala (ook kip) en een iets pittiger rogan josh (lamsvlees). De pilavrijst staat in een grote rijstkoker naast het buffet. Op het saladebuffet vinden we nog ijsbergsla, groenten op zuur en een eenvoudige kikkererwtensalade. Plus een vrij heftige achar, een Pakistaanse pickle van onrijpe mango. De desserts zijn ook eenvoudig: custard en een rijsttoetje met rozenwater.



Voor culinaire verfijning hoef je niet naar dit lichtjespaleis. Er zat een stukje vlees in de viscurry, in de menukaart stuitten we op een dikke veeg opgedroogde dahl en een drankje kun je beter zelf bij de bar halen. Maar kijk nou toch, er zitten gouden glittervlinders op de muur! En waar koop ik die blauwe glimstof met edelstenen?