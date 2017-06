Kuip bijna uitverkocht voor Najib en Jandino

Scholieren voor dichte deur: staking vergeten

11:03 Toegegeven: Waldo (12) uit groep 7 is niet altijd op tijd op school. Vandaag wél, een uur te vroeg zelfs. De jonge Rotterdammer was vergeten dat leerkrachten uit het basisonderwijs in actie komen voor een hoger salaris en minder werkdruk. In het hele land leggen zij het werk een uur neer.