Kunst, het kan ook op afbetaling

Mooie jonge vrouwen met grappige hoedjes gaan rond met dienbladen vol champagne. In het publiek - dit is de vip-opening - houdt een man met een naargeestig geschminkt masker een bord omhoog. ,,We the blind people?", staat erop. In een hoek voeren drie vrouwen in vleeskostuum een soort krijgsdans uit. Art Rotterdam, de kunstbeurs in de Van Nelle Fabriek is aan de achttiende editie begonnen. Om de beurs heen barst het een heel weekeinde lang van de activiteiten in de stad.



De drempel om binnen te stappen lijkt misschien hoog, maar Art Rotterdam - en de Art Rotterdam Week die er omheen plaatsvindt - is niet meer dan een hele grote tentoonstelling van hedendaagse kunst, zegt Catalijn Ramakers van de gelijknamige galerie. Ramakers is standhouder op de beurs. ,,De hedendaagse maakt het echt anders dan een museum. Op deze beurs heb je de kans om heel veel nieuw werk te zien. Er zijn heel veel verschillende disciplines en veel jonge kunstenaars. Ook als je niet van plan bent om iets te kopen, ben je hier welkom. Van harte zelfs."



Koopjeshoek

Wie toch de verleiding niet kan weerstaan en zó voor een kunstwerk valt dat het mee naar huis moet, hoeft niet meteen duizenden euro's kwijt te zijn. Op Art Rotterdam is óók een koopjeshoek: We Like Art! heet die. Een galerie vol werken tussen de 95 en 2.000 euro. Er is daar veel werk dat in serie gemaakt is. Daar zijn er meer van en dat is voor de kunstenaar goedkoper- en voor de koper dus ook. ,,We hebben zelfs werk van kunstenaars die in musea hangen of die in kranten besproken worden", zegt Michiel Hogenboom. ,,Van Emo Verkerk bijvoorbeeld. Dat kun je hier voor een paar honderd euro kopen. Veel werk komt uit de galeries van de grote kunstbeurs in de Van Nelle. Daar is de vierkante meterprijs zo hoog dat er eigenlijk geen plaats is voor goedkoper werk."