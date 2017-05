Kunstenaars laten hun licht schijnen over Noord tijdens Route du Nord

Route du Nord strijkt vandaag weer neer in Rotterdam-Noord. In ZOHO aan de Vijverhofstraat exposeren acht kunstenaars. Curator Piet de Jonge vroeg ze ,,Wat maakt Noord tot Noord?'' En ,,Wat is er zo bijzonder aan Noord?''

,,We hebben bijzondere werken. Ik ben erg trots op de selectie'', vertelt De Jonge. Hij is jarenlang hoofdconservator bij Boijmans Van Beuningen geweest en heeft een lange carrière in de museumwereld achter de rug. ,,Ik heb gekozen voor kunstenaars die ik persoonlijk ken. Op de vragen die ik ze heb gesteld, heb ik heel diverse en persoonlijke antwoorden gehoord.'' Acht verschillende kunstenaars exposeren in de centrale expositieruimte. En ze zijn allemaal even bijzonder voor de curator.

,,De fotoreeksen van zowel Stacii Samidin als Robert de Hartogh vind ik erg gaaf. Stacii heeft een mooie fotoserie gemaakt van families uit Noord. Hij heeft onderzoek gedaan en is met veel mensen in contact gekomen. Het is echt een beeld van hoe de mensen hier leven'', vertelt De Jonge.

Gangs

Samidin is een gevierd fotograaf en werd vooral bekend door zijn opnames van gangs in achterbuurten van onder meer Los Angeles en Nairobi. ,,Robert de Hartogh heeft ook foto's gemaakt, in Noord, maar doet dat al sinds de jaren 70. Zijn foto's hebben vaak immigranten als onderwerp: over het dagelijks leven van de mensen die hier in Noord zijn komen wonen. Met het hedendaagse werk van Stacii vormt dit een mooie combinatie.''

Naast deze twee fotografieprojecten is er nog een derde aan het rijtje toe te voegen: The hang-Out 010. ,,Hier ben ik erg trots op. Het is een huiskamerproject voor jonge mensen met uiteenlopende seksuele voorkeuren en met andere culturele achtergronden. Er is één fotoreeks met Caraïbische homoseksuele jongens en lesbiennes. En nog een fotoreeks met oudere gays: zij hebben veel problemen gehad met hun coming-out. Dat ze je nu ook bij moslimjongeren. Deze groepen mensen hebben nu veel contact.'' En dat is het belangrijkste aan kunst, vindt Piet de Jonge. Dat er wordt ingegaan op maatschappelijk problemen. ,,Dat sociale engagement vind ik essentieel voor de kunst van nu. Er gebeurt zoveel ongelooflijk veel in de wereld. Je ziet dat kunstenaars meer willen laten zien dan abstractie of een mooi plaatje.''

Naast fotografie-exposities is er nog meer te zien. ,,Beatrice Waanders, dat vind ik een heel bijzonder project. Zij is topontwerper op het gebied van vilt. Mijn idee was eerst om iets met het wol van schapen uit Noord te doen, of zo. Maar er zijn geen schapen die hier grazen!'' De kunstenares besloot het anders aan te pakken: van alle soorten haar kan vilt gemaakt worden. ,,Ze is maandenlang langs twaalf kappers in de buurt geweest. Van het verzamelde haar heeft ze viltlappen en een groot object gemaakt. Ik heb ook geholpen trouwens, ik heb mijn baard gedoneerd. Je ziet alle kleuren haar: mijn baardhaar is wit, maar er zit ook veel blond en bruin tussen. En groen en blauw geverfd haar. Je ziet in het haar de diversiteit van Noord en het staat voor de verbinding van de mensen die hier wonen.''

Bloemetjes

Een ander project dat verbinding in het stadsdeel laat zien, is dat van Lie van der Werff. Talloze bloemetjes zijn uit een bloemenstof geknipt en vervolgens opgespeld en aan de muur bevestigd. ,,Meer dan 40 vrouwen hebben alle stoffen zitten uitpluizen, zodat alleen het essentiële deel van het bloemetje over is gebleven. De kracht en inzet van mensen is zichtbaar gemaakt op de muur. Alle kunstenaars hebben iets heel bijzonders gemaakt, ik ben er heel trots op.''