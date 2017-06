Kunstenaars nemen intrek in school

De schilderles begint met een potje schermen met kwasten. Jerry rent ook eerst nog even een rondje rond de tafel, waar de andere zeven kleuters al met hun schort klaarzitten. Na een minuut of vijf heeft juf Karin Voogd alle kinderen zover dat ze hun kwast in de verf dopen. Ze schilderen vandaag voetstapjes van een klein kuikentje.



De leerlingen van basisschool De Toermalijn krijgen sinds dit schooljaar kunstles. ,,In het noodgebouw naast het schoolplein zitten nu kunstenaars", vertelt bovenbouwcoördinator Sandra Bussching. ,,Door afname van het aantal leerlingen stonden die lokalen leeg. Daar zaten vroeger de kleuters in en we wilden er wat mee. Toen we benaderd werden om lokalen te verhuren aan kunstenaars, waren we meteen enthousiast."



Idee

Het idee om kunstenaars te laten intrekken bij een school komt van SKAR (Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam). Die organisatie verhuurt ateliers in panden die niet meer gebruikt worden. ,,Scholen hadden te veel vierkante meters", zegt Ariadne Urlus van Skar. ,,Eigenlijk lag het idee voor de hand."



De Toermalijn in Zuidwijk is de eerste school die kunstenaars over de vloer krijgt. ,,We waren een sportieve basisschool", zegt Bussching. ,,Erg gericht op sport en beweging. We vinden het óók belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst en kunstenaars. Veel van onze kinderen krijgen dat niet mee van huis uit."



Nu komen ze op verschillende momenten in aanraking met kunst: ze kunnen naar de naschoolse opvang met juf Karin Voogd om te leren schilderen, tekenen en knippen en plakken. Studenten van de Willem de Kooning academie doen vanuit één van de lokalen hun afstudeerprojecten: zo leerde een studente de leerlingen pas nog action painten. In verfwerende pakjes gingen ze los in de gymzaal. Een andere kunstenaar maakt met groep acht het decor voor de schoolmusical.



,,Kinderen hebben hierdoor een extra leuke activiteit. En de school kan ze meer aanbieden. Vroeger hadden we tekenen en handvaardigheid op het programma staan, maar leerkrachten hebben niet meer de tijd om projecten op te zetten. Vaak blijft het bij papierknutselen. Door de samenwerking met de kunstenaars leren kinderen met andere materialen om te gaan."



En het werkt, merkt Bussching. ,,We zien een aantal kinderen waarvan we het eigenlijk niet verwachtten die er heel geconcentreerd en gemotiveerd mee bezig zijn."



Potentie

Gepensioneerd docent Djon See­dorf is één van de kunstenaars die meedoet aan het project. Omdat hij 48 jaar ervaring heeft in het onderwijs begeleidt hij zijn collega's. ,,Het is leuk om kinderen te leren creatief te denken", zegt hij. ,,Dat is belangrijk omdat ze er vindingrijk van worden. Bovendien kun je kinderen op deze manier het gevoel geven dat ze iets kunnen. Je zet ze op een podium. Je ziet ze groeien op het moment dat je ze aandacht geeft. Het is jammer dat kunst en cultuur is wegbezuinigd uit het onderwijs."



,,De laagdrempeligheid is leuk aan dit project", vindt Seedorf. ,,Vaak is het beeld dat een kunstenaar elitair is. Hier hebben ze alle vrijheid en zijn ze dichtbij. Kinderen herkennen zich daarin. Er is heel veel potentie in Rotterdam. Veel ouders op Zuid kunnen geen cursussen voor hun kinderen betalen."



Als de proef bij de Toermalijn slaagt, komen er in meer basisscholen kunstenaars werken. ,,Waarom dit al niet veel langer bestaat?, vraagt Urlus. ,,Natuurlijk zijn er wel initiatieven om kunstenaars de klas in te krijgen. Eén van de verschillen met dit project is dat die vaak vanuit de school werden georganiseerd. Ze konden makkelijk wegbezuinigd worden. Omdat dit een zakelijke basis heeft, is het denk ik langere tijd levensvatbaar."



In het kunstlokaal zet Betisan (6) in een vloeiende beweging met haar kwast een blauw oor aan de grote vogel die ze aan het schilderen is. Ze moet snel weg, haar moeder komt haar halen. ,,Ik heb een kunstwerk gemaakt", straalt ze. ,,Het is in een dierentuin."