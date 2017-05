Kunstenaars op Stationsplein in hongerstaking tegen Erdogan

Volgens Senay Akdemir is de staking vooral bedoeld om de ambtenaren te steunen. ,,Zij kijken de dood in de ogen voor de ruim 70.000 ambtenaren die president Erdogan heeft ontslagen na de couppoging in Turkije. Dan deinzen wij ook niet terug.''

De groep maakt tijdens de staking samen muziek. Ook hebben de kunstenaars tegen de rand van de plantenbakken op het plein verschillende borden gezet waarop de situatie in het land uitgelegd wordt. Akdemir: ,,Wij willen voornamelijk aan Rotterdammers laten zien wat daar nu speelt. Het gaat namelijk niet alleen om wat bij het Turkse consulaat in Rotterdam is gebeurd. Je hoort nauwelijks wat over de situatie in het land zelf.''